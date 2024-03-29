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        Kayseri'de oda başkanları şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:44
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        Kayseri'de oda başkanları şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, şubat ayında ihracatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak 314 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        Bir önceki aya göre baktıklarında ise yüzde 9,22 artış olduğuna dikkati çeken Büyüksimitci, son 12 aylık ihracatlarının ise 3 milyar 680 milyon 569 bin dolar olduğunu kaydetti.

        Şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörler ve ülkelere de değinen Büyüksimitci, "Mobilya, ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Irak, daha sonra Almanya ve ABD var." ifadesini kullandı.

        Ömer Gülsoy ise Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.

        Bu şekilde ekonominin ihtiyacı olan döviz geliri ve enflasyonla mücadelede iş dünyasının daha etkin rol alacağına dikkati çeken Gülsoy, "Önümüzdeki süreçte firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri elzemdir. Bu zorlu dönemde özverili çalışmaları ile bu başarıda imzası olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Yalçın da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gayretle çalışan tüm sanayici ve ihracatçıları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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