Palancıoğlu, Erciyes Teknopark'taki firmaları ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti.

Teknoparktaki firmaların alanlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Palancıoğlu, belediye olarak teknolojik gelişmelere ayak uydurarak teknolojiyi belediyenin her alanında ve işlerinde kullandıklarını belirtti.

Teknoparkların önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Artık sanayide sadece üretmek yetmez, üretmiş olduğumuz ürüne de mutlaka teknoloji katmak lazım. Sürekli değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmemiz ve yeni inovasyon oluşturmamız gerekiyor. Sizler de burada hem Ar-Ge çalışmalarınızla hem teknolojik gelişmelerle önemli işler yapıyorsunuz. Buradaki teknoparkımızda da güzel işler, icatlar yapılıyor, gurur duyduk."