Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
Operasyona ilişkin emniyetin paylaştığı görüntüde, şüphelilerden birinin kaldırım taşının altına gizlediği uyuşturucuya aldığı görülüyor.
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