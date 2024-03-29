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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:59
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

        Operasyona ilişkin emniyetin paylaştığı görüntüde, şüphelilerden birinin kaldırım taşının altına gizlediği uyuşturucuya aldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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