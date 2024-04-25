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        AGÜ'den gençlere kooperatifçilik eğitimi

        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) koordinatörlüğünde üniversite öğrencilerine "Kooperathon: Yeni Nesil Genç Girişimcilik" adlı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:56
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        AGÜ'den gençlere kooperatifçilik eğitimi
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        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) koordinatörlüğünde üniversite öğrencilerine "Kooperathon: Yeni Nesil Genç Girişimcilik" adlı eğitim verildi.

        Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı 2023 yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Destek Programı kapsamında AGÜ akademisyenlerinden Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayık koordinatörlüğünde kampüste verilen eğitim 16 saat teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

        Eğitime, Kayseri Model Fabrika, KoopDaGel Kooperatif Destekleme Merkezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu, Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcileri ve eğitmenleri de katıldı.

        Eğitimde kooperatiflerin rolleri, dünyada ve Türkiye'de kooperatifleşme süreçleri, örgütsel sosyal girişimcilik, pazarlama, marka yönetimi ve konumlandırma, girişimcilik yarışmaları ve hızlandırıcı destekler ele alındı.

        Kayseri'de farklı alanlarda çalışan kooperatiflerin temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı eğitimin ikinci aşamasında ise Canvas İş Geliştirme Modeli uygulanarak katılımcılar tarafından özgün ve yenilikçi girişim fikirleri oluşturuldu, bu fikirler katılımcı uzmanların destekleri doğrultusunda çalıştaylar aracılığı ile geliştirildi.

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