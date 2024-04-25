AGÜ'den gençlere kooperatifçilik eğitimi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) koordinatörlüğünde üniversite öğrencilerine "Kooperathon: Yeni Nesil Genç Girişimcilik" adlı eğitim verildi.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı 2023 yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Destek Programı kapsamında AGÜ akademisyenlerinden Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayık koordinatörlüğünde kampüste verilen eğitim 16 saat teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitime, Kayseri Model Fabrika, KoopDaGel Kooperatif Destekleme Merkezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu, Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcileri ve eğitmenleri de katıldı.