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        Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda ihtiyaç sahibi 27 bin 570 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye yardımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:09
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        Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda ihtiyaç sahibi 27 bin 570 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye yardımı yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, il sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ilk, orta ve lise öğrencilerine nakdi kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Son iki yılda 27 bin 570 öğrenciye 23 milyon 762 bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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