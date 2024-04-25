Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Üniversitesi, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

        Kayseri Üniversitesi, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Üniversitesi, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Üniversitesi, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

        Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 ayı aşkın süredir Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.

        Columbia Üniversitesinden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocuların üniversitelerinden, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiği vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesinden glütensiz mutfak etkinliği
        Melikgazi Belediyesinden glütensiz mutfak etkinliği
        18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamaml...
        18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamaml...
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu, Büyükkılıç'ı ziyaret...
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu, Büyükkılıç'ı ziyaret...
        Kayseri'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırılacak
        Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırılacak
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı