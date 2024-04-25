Kayseri Üniversitesi, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

Kayseri Üniversitesi, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 ayı aşkın süredir Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.

Columbia Üniversitesinden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocuların üniversitelerinden, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiği vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: