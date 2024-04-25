Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı

        18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ödül töreni ile tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ödül töreni ile tamamlandı.

        Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ERÜ ev sahipliğinde düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende Konuşan Altun, yarışmaya katılan öğrencileri ilerde ERÜ'nün birer öğrencisi olarak görmekten mutlu olacaklarını belirtti.

        Derece elde eden öğrencileri tebrik eden Altun, "Sevgileri gençler, araştırma projesi yapma eğiliminize devam ettirin." ifadesini kullandı.

        Öğrencilere seslenen Karaköse ise "Ne olursa olsun bir Türk genci olarak her zaman kendinize güvenin. Bizim kadim bir tarihimiz var. Çok onurlu, dünyaya hükmetmiş atalarımız var. Sizler onların torunlarısınız. Bu düstur ile çalışmayı, emeği hiç bir zaman esirgemeden sonuna kadar mücadele etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek de yarışma hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan yarışmaya katılan 101 projeden dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı

        Benzer Haberler

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu, Büyükkılıç'ı ziyaret...
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu, Büyükkılıç'ı ziyaret...
        Kayseri'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırılacak
        Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırılacak
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        Kayseri'de 2 bin 543 hobi bahçesi için 22 bin 647 başvuru yapıldı
        Kayseri'de 2 bin 543 hobi bahçesi için 22 bin 647 başvuru yapıldı
        Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı için çalışmalar başladı
        Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı için çalışmalar başladı