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        Kayseri'de 2 bin 543 hobi bahçesi için 22 bin 647 başvuru yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği toplam 2 bin 543 hobi bahçesi için 22 bin 647 başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:03
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        Kayseri'de 2 bin 543 hobi bahçesi için 22 bin 647 başvuru yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği toplam 2 bin 543 hobi bahçesi için 22 bin 647 başvuru yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmaları, keyifli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak için kente yeni hobi bahçeleri kazandırıldı.

        Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Hobi Bahçesi'nde 230, Beştepeler Hobi Bahçesi'nde 204, Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde 703, Cırgalan Hobi Bahçesi'nde 462, Selçuklu Hobi Bahçesi'nde 569 ve Şeker Hobi Bahçesi'nde birinci kısım 144 ve ikinci kısım 231 olmak üzere toplam 2 bin 543 hobi bahçesini hayata geçirdi.

        Hobi bahçeleri için 3 Nisan başlayan ve 22 bin 647 kişinin başvurduğu başvuru süreci 23 Nisan'da sona erdi.

        Hobi bahçesi için kuraya hak kazanan vatandaşlar, 30 Nisan saat 10.00'da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kura çekimine katılacak.

        Noter tarafından dijital olarak çekilecek kurayı izlemek isteyen vatandaşlar yerinden takip edebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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