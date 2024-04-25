Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı için çalışmalar başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla kurulması planlanan sağlık merkezi yapımı için start verildi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, geçen aylarda yapılan ön fizibilite çalışması sonrası merkezin proje hazırlığını İl Sağlık Müdürlüğü ile yürüttüklerini ifade etti.

Kayseri OSB’de sağlık merkezi ihtiyacı bulunduğunu daha önce sık sık ifade ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Sağlık merkezi kurulması yönündeki fikrimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile paylaşmış ve desteklerini istemiştik. Süreçte İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Erşan ve ekibi ile yaptığımız istişareler sonucu, Kayseri OSB hizmet binası karşısındaki Zorlu Enerji’den kalan binanın sağlık merkezi olarak yeniden düzenlenmesi için karar aldık. Projelendirme çalışmalarının bitmesiyle birlikte ihale süreçlerini gerçekleştirerek, mevcut binamızda yeniden düzenleme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız."