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        Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı için çalışmalar başladı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla kurulması planlanan sağlık merkezi yapımı için start verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:44
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        Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı için çalışmalar başladı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla kurulması planlanan sağlık merkezi yapımı için start verildi.

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, geçen aylarda yapılan ön fizibilite çalışması sonrası merkezin proje hazırlığını İl Sağlık Müdürlüğü ile yürüttüklerini ifade etti.

        Kayseri OSB’de sağlık merkezi ihtiyacı bulunduğunu daha önce sık sık ifade ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Sağlık merkezi kurulması yönündeki fikrimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile paylaşmış ve desteklerini istemiştik. Süreçte İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Erşan ve ekibi ile yaptığımız istişareler sonucu, Kayseri OSB hizmet binası karşısındaki Zorlu Enerji’den kalan binanın sağlık merkezi olarak yeniden düzenlenmesi için karar aldık. Projelendirme çalışmalarının bitmesiyle birlikte ihale süreçlerini gerçekleştirerek, mevcut binamızda yeniden düzenleme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız."

        İl Sağlık Müdürlüğünce istenen şartlara göre binada yapılacak yenileme ve tadilat işlemlerinin 7-8 ay sürmesini beklediklerini aktaran Yalçın, akabinde İl Sağlık Müdürlüğünce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanları da kendilerinin karşılayacağını ifade etti.

        Yalçın, Kayseri OSB Sağlık Merkezinin 2025 yılında sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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