Yahyalı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Kayseri'ninYahyalı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
Kayseri'ninYahyalı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
Yahya Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Kaymakam Mehmet
Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Okul Müdürü Metin Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Fuarda projeler hakkında bilgi veren Kılıç, 4 danışman öğretmen nezaretinde 40 öğrencinin 14 projede çalışma yaptığını söyledi.
Ortaya çıkan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eden Kılıç, fuarın 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını dile getirdi.
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