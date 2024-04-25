Yahyalı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Ortaya çıkan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eden Kılıç, fuarın 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını dile getirdi.

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