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        Yahyalı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Kayseri'ninYahyalı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:40
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        Yahyalı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
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        Kayseri'ninYahyalı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Yahya Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Kaymakam Mehmet

        Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Okul Müdürü Metin Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Fuarda projeler hakkında bilgi veren Kılıç, 4 danışman öğretmen nezaretinde 40 öğrencinin 14 projede çalışma yaptığını söyledi.

        Ortaya çıkan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eden Kılıç, fuarın 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını dile getirdi.

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