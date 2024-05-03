Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı

Kent merkezinde belirlenen adreslere 30 ekip ve 84 personelle düzenlenen operasyonlarda, haklarında 6 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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