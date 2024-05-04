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        Spor AŞ'den 19 Mayıs'a özel basketbol turnuvası

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:25
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        Spor AŞ'den 19 Mayıs'a özel basketbol turnuvası
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2024 Yılı Avrupa Spor Şehri" ünvanına sahip Kayseri'de belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları yapılacak.

        Spor AŞ tarafından 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği gerçekleştirilecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik için kayıtlar başladı.

        16 yaş ve üzeri kişilerin katılabileceği, kontenjanın sınırlı olduğu turnuvaya ilişkin detaylı bilgi 0 (541) 629 44 38 nolu telefondan alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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