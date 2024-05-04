Spor AŞ'den 19 Mayıs'a özel basketbol turnuvası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenleyecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenleyecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2024 Yılı Avrupa Spor Şehri" ünvanına sahip Kayseri'de belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları yapılacak.
Spor AŞ tarafından 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği gerçekleştirilecek.
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik için kayıtlar başladı.
16 yaş ve üzeri kişilerin katılabileceği, kontenjanın sınırlı olduğu turnuvaya ilişkin detaylı bilgi 0 (541) 629 44 38 nolu telefondan alınabilecek.
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