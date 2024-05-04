Spor AŞ'den 19 Mayıs'a özel basketbol turnuvası

16 yaş ve üzeri kişilerin katılabileceği, kontenjanın sınırlı olduğu turnuvaya ilişkin detaylı bilgi 0 (541) 629 44 38 nolu telefondan alınabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2024 Yılı Avrupa Spor Şehri" ünvanına sahip Kayseri'de belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları yapılacak.

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