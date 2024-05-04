Kayserispor-Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor ile 2-2 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Böyle zor bir deplasmanda Kayserispor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bir puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna kötü başladıklarını, hemen akabinde bir gol yediklerini söyledi.

Oyunu dengelemeye çalıştıklarını belirten Kafkas, "İlk devre oyunu çok ufak bir bölümünde dengeler gibi olduk. Özellikle pres konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık çok çalışmamıza rağmen, takımın gerçek gücü pres ve karşı pres, maalesef bugün istediğimizi yapamadık." diye konuştu.