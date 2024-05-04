Farmakoloji uzmanı iki çocuğuyla Gazze için "sessiz yürüyüş"te

Kayseri'de görev yapan farmakoloji uzmanı Gül Banu Selvi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş"lere iki kız çocuğuyla katılıyor.

Kentte görev yapan sağlık çalışanları ve hekimler, 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırıların ardından başlayan yürüyüşü bugün de sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Vatandaşları da etkinliğe katılmaya davet eden grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin çadırına kadar yürüdü.

Saldırılar karşısında elinden gelenin dua etmek ve eylemlere katılmak olduğunu anlatan Selvi, "Aklımızda hep Filistin var, çok üzgünüm. İnşallah bir an önce son bulur. 7 yaşında, 2,5 yaşında ve bir de yeni doğmuş bebeğim var. Onlar da bu şuurda yetişsin istiyorum, daha bilinçli Müslüman olsunlar istiyorum. Tüm kötülükler için bir şeyler yapsınlar istiyorum. Biri ağladığı zaman, bir yerde bir mazluma bir şey olduğu zaman anında tepki gösteren, ayağa kalkan çocuklar olsun diyorum. O nedenle o şuurla yetişmeleri için onları da yürüyüşlere getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.