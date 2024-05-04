Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Shukurov, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon, Mane
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 41 Nazım Sangare), Koray Günter, Kourbelis, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Marcao
Gol: Dk. 3 Mane (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 24 Mane (Mondihome Kayserispor)
KAYSERİ
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