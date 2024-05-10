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        Melikgazi Belediyesi AB hibesiyle yaptığı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı

        Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ile yaptığı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:54
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        Melikgazi Belediyesi AB hibesiyle yaptığı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı
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        Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ile yaptığı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen programa Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) Başkan Yardımcısı Rasa Surauciene, takım lideri Daiva Matoniene, uluslararası uzmanlar Jovita Ramanauskaite ve Valius Serbenta katıldı.

        "The Solar City Project" isimli proje hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda kurulan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesinin planlandığını belirtti.

        Belediye hizmet binası çatısına ve otopark alanına 127 kilovat gücünde kurulan santral ile birlikte belediyenin güneş enerji santralinin 3 bin 500 kilovat gücüne çıkarıldığını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında Togg gibi yeni nesil elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere elektrikli araç şarj istasyonu da kuruldu. Şarj istasyonunun harcayacağı enerji de yine güneş panellerinden karşılanacak şekilde planlandı. Bu yolla güneşten kazanılan elektrik enerjisi, yeni nesil elektrikli araçların istifadesine sunuldu. Güneşten elde edilen elektriğin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve model olmak adına özgün bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Melikgazi Belediyesinin tarımsal sulama için kullandığı sulama sistemlerinden birinin elektrik enerji ihtiyacı için güneş panelleri kullanıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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