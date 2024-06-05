Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.

Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Cabir Çelik tarafından dua edildi.

Burada düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve askeri erkan katıldı.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in naaşları düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

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