Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi

        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in naaşları düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 08:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in naaşları düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

        Şehit albaylar Yıldız ve Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirildi.

        Burada düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve askeri erkan katıldı.

        Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Cabir Çelik tarafından dua edildi.

        Törenin ardından şehitlerin cenazesi memleketlerine ulaştırılmak üzere askeri uçakla İzmir'e uğurlandı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri

        Benzer Haberler

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşlarla buluştu
        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşlarla buluştu
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit (4)
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit (4)
        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının enkazı kaldırıldı
        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının enkazı kaldırıldı
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla çıkarıldı
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla çıkarıldı
        ERÜ'nün spor şenliğinde ödül töreni düzenlendi
        ERÜ'nün spor şenliğinde ödül töreni düzenlendi
        Büyükşehir Belediyesi Ankara'daki ÇEVREFEST'te yerini alacak
        Büyükşehir Belediyesi Ankara'daki ÇEVREFEST'te yerini alacak