Atölyesinde aksesuar tasarımına başlayan kadın girişimci 20 ülkeye ihracat yapıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Serap Melekoğlu, KOSGEB desteğiyle 45 metrekarelik alanda başlayan dekorasyon üretimini fabrika ortamına taşıdı.

Melekoğlu, aldığı girişimcilik eğitimi ve KOSGEB hibesinin ardından 2017 yılında Serçeönü Mahallesi'ndeki atölyesinde doğum günleri için aksesuar, evler için kapı süsleri tasarlamaya başladı.

Tasarımları için gereken bazı malzemelerin fahiş fiyata satıldığını fark eden Melekoğlu, araştırmaları sonucu bunları da üretmeye karar verdi.

Tablo, saat, dresuar (antre sehpası) gibi ev dekorasyonu tamamlayıcı ürünler tasarladığını belirten Melekoğlu, "Sürekli çalışmak gerekiyor, bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Mesai bitti, iş yerinin kapısını kapatıp gideyim olmuyor. Hayata devam ederken sürekli işleri düşünüyorsun. Bir aksesuarı nasıl kendim üretebilirim, bir çerçeveyi nasıl değiştiririm, el emeği işlerimi nasıl geliştiririm derken yol bizi buraya getirdi." dedi.

İşlerinin zamanla büyüdüğünü ve ihracata başladığını anlatan Melekoğlu, fuarlara katıldığını, marka bilinirliğinin arttığını, talebi karşılayabilmek için daha büyük alanda üretime geçtiğini aktardı.

Daha önce bir kişiyi istihdam ettiğini belirten Melekoğlu, "Şu anda 14 kişiyiz. Bu, mevsime ve işçi bulabilmemize göre değişiyor. İmalatta kadınların çalışması biraz zor oluyor, biz de evde kadınlara iş imkanı veriyoruz. Aksesuarlar için bazı süsler var, bunları kadınlar evde yapabiliyor. Onlar bana ben de onlara destek oluyorum. Patrondan çok işçiyim çünkü sadece oturup gözlemleyerek iş gelişmiyor. Her an içinde olmanız gerekiyor. Yeri geliyor aşağıya iniyorum, yeri geliyor küçük bir atölyem var, orada yaptığım saatler, tablolar var, onları tasarlıyorum." diye konuştu.