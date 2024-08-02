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        Büyükkılıç yerli ve yabancı turistleri Kayseri'ye davet etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, coğrafi değerleri, gastronomisi ile turizm şehri olan Kayseri'ye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:32
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        Büyükkılıç yerli ve yabancı turistleri Kayseri'ye davet etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, coğrafi değerleri, gastronomisi ile turizm şehri olan Kayseri’ye davet etti.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri’nin turizm şehri olması için gayret gösterdiklerini ve şehri tüm dünyaya tanıtacak çalışmalar yapıldığını bildirdi.

        Kayseri'nin doğal güzelliklerini ve yöresel tatlarını keşfetmek için turistleri Kayseri’ye davet ettiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        “Her tarafından tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’mizde turizmin hemen her türüne rastlanıyor. Başta ülkemizin incisi Erciyes’imiz olmak üzere dünyanın en büyük ikinci şelalesi Kapuzbaşı şelalelerimiz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Koramaz Vadisi, Aladağlar-Hacer Ormanları, balon turizmi yapılan Soğanlı Vadisi, kuş cenneti Sultan Sazlığı diğer taraftan tarihi değerlerimiz Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı sizleri bekliyor. Bu tarihi ve doğal güzelliklerimizden kaynaklı çok çeşitli gastronomi-kültür değerlerimiz saymakla bitmez, gezmekle tükenmez, istifade etmeyle sonu gelmez. İncesu Örenşehir bölgesi İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştı. Kazılarda 7,5 milyon yıllık fosiller de ortaya çıkmaya devam ediyor.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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