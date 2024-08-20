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        Kayseri'de "Çarşı Melikgazi" projesi tamamlanarak peyzaj çalışmalarına başlandı

        Melikgazi Belediyesi, "Çarşı Melikgazi" projesini tamamlayarak peyzaj çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:40
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        Kayseri'de "Çarşı Melikgazi" projesi tamamlanarak peyzaj çalışmalarına başlandı
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        Melikgazi Belediyesi, "Çarşı Melikgazi" projesini tamamlayarak peyzaj çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, vatandaşların meyve, sebze, et, baharat alacağı, yemek yiyebileceği ve aperatifler atıştıracağı mekanın 7 gün açık olacağını ifade etti.

        Örneği yalnızca Avrupa'da bulunan projenin Türkiye'de ilk olacağını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İçinin çalışmaları tamamlandı, şimdi dış peyzajına başlıyoruz inşallah. 2025'e girmeden Çarşı Melikgazi'nin açılışını hep beraber yapmak istiyoruz. Dokusuyla, mimarisiyle belki 50 sene, 100 sene sonra insanlar burada alışveriş yapıp, güzel bir eser olduğunu söyleyecekler. Akşamı ayrı güzel, hafta sonu ayrı güzel olacak. Çarşı Melikgazi, çeşitli etkinliklerin yapılacağı, canlı müziğin olacağı, el ürünleri pazarlarının, doğal ürün pazarlarının olacağı güzel bir mekan. Melikgazi’mize, Kayserimize, ülkemize inşallah hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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