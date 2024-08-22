Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "Lösemi- Kanser Hastalıkları Farkındalık" eğitimi düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde personele yönelik "Lösemi-Kanser Hastalıkları Farkındalık Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, LÖSEV yetkilileri ile personel katıldı.

Öztürk, söz konusu hastalığın çaresinin olduğunu ve LÖSEV'in her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

LÖSEV İl Koordinatörü Sibel Kurşun da kanserin toplumun bir gerçeği olduğunu belirterek, "LÖSEV ve kanser farkındalığıyla ilgili seminer vermek istedik. Kanser artık toplumumuzun bir gerçeği, en son haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki kanser oranı yüzde 38 gibi yüksek bir rakama ulaşmış durumda. Bizler bu konuda hem neler yapıyoruz hem de nelerle karşılaşabiliriz? Bunlar hakkında bilgi vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Lösemili çocukların ve ailelerinin bu zorlu mücadelelerinde destek olmak ve LÖSEV çalışanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen programda, eğitmen Murat Gündoğan tarafından katılımcılara kanser konusunda farkındalık oluşturacak bilgiler paylaşıldı.