Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "Lösemi- Kanser Hastalıkları Farkındalık" eğitimi düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde personele yönelik "Lösemi-Kanser Hastalıkları Farkındalık Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "Lösemi- Kanser Hastalıkları Farkındalık" eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde personele yönelik "Lösemi-Kanser Hastalıkları Farkındalık Eğitimi" verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, LÖSEV yetkilileri ile personel katıldı.

        Öztürk, söz konusu hastalığın çaresinin olduğunu ve LÖSEV'in her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

        LÖSEV İl Koordinatörü Sibel Kurşun da kanserin toplumun bir gerçeği olduğunu belirterek, "LÖSEV ve kanser farkındalığıyla ilgili seminer vermek istedik. Kanser artık toplumumuzun bir gerçeği, en son haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki kanser oranı yüzde 38 gibi yüksek bir rakama ulaşmış durumda. Bizler bu konuda hem neler yapıyoruz hem de nelerle karşılaşabiliriz? Bunlar hakkında bilgi vermek istedik." ifadelerini kullandı.

        Lösemili çocukların ve ailelerinin bu zorlu mücadelelerinde destek olmak ve LÖSEV çalışanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen programda, eğitmen Murat Gündoğan tarafından katılımcılara kanser konusunda farkındalık oluşturacak bilgiler paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 21 yıl önce su altında kalan köyden toplanan eşyalar görenleri...
        Kayseri'de 21 yıl önce su altında kalan köyden toplanan eşyalar görenleri...
        Köyünün kerpiç evlerini gelecek kuşaklara aktarıyor
        Köyünün kerpiç evlerini gelecek kuşaklara aktarıyor
        Kayseri'de 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürül...
        Kayseri'de 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürül...
        Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmalar sürüyor
        Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmalar sürüyor
        97 yıl önce bulunan 2 çocuk mumyası, ilk günkü gibi korunuyor
        97 yıl önce bulunan 2 çocuk mumyası, ilk günkü gibi korunuyor
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, hafta sonunda yapılaca...
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, hafta sonunda yapılaca...