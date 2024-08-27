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        Talas Belediyesi, topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştirmeye başladı

        Talas Belediyesi tarafından topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştirilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:22
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        Talas Belediyesi, topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştirmeye başladı
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        Talas Belediyesi tarafından topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştirilmeye başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye ek hizmet binasında deneme üretimi başlayan topraksız tarım uygulaması kapsamında salatalık ve safran yetiştiriliyor.

        Su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getirilerek, üretim gerçekleştiriliyor.

        Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkanı sağlayan sistemle, aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara bağlı olarak toprağın verimsizleşmesi önlenmiş oluyor.

        Talas Belediyesi uygulamayla, nüfusun hızla arttığı ve gıda arzının önem taşıdığı tarım dünyasında kapalı ortamla topraksız ve dikey tarım faaliyetlerine katkı sağlamış oluyor.

        Galeri
        Galeri

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