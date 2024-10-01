Kayserispor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilen Bellona Kayserispor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilen Bellona Kayserispor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
Son olarak geçen sezonun 34. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği 10 maçın 5'inde puan alamazken 5'nde de rakipleriyle yenişemedi.
Kayserispor, bu periyotta kalesinde 21 gol gördü, 10 kez de rakip ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
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