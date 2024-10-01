Kayseri'de emekli öğretmen Hasan Çelen, 20 yıl sonra öğrencilerle bir araya geldi

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği, kısa video olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de etiketlenerek paylaşıldı.

Çelen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Melikgazi Belediyesi İlkokulu'nda öğrencileriyle 20 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

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