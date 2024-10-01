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        Kayseri'de emekli öğretmen Hasan Çelen, 20 yıl sonra öğrencilerle bir araya geldi

        Kayseri'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 68 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Çelen, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:54
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        Kayseri'de emekli öğretmen Hasan Çelen, 20 yıl sonra öğrencilerle bir araya geldi
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        Kayseri'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 68 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Çelen, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Çelen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Melikgazi Belediyesi İlkokulu'nda öğrencileriyle 20 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

        1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği, kısa video olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de etiketlenerek paylaşıldı.

        Video da Çelen, öğrencilere öğütler vererek insan sevgisinin önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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