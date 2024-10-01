Kayseri'de emekli öğretmen Hasan Çelen, 20 yıl sonra öğrencilerle bir araya geldi
Kayseri'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 68 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Çelen, ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Kayseri'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 68 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Çelen, ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Çelen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Melikgazi Belediyesi İlkokulu'nda öğrencileriyle 20 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği, kısa video olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de etiketlenerek paylaşıldı.
Video da Çelen, öğrencilere öğütler vererek insan sevgisinin önemini anlattı.
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