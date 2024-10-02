Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.K. (21) idaresindeki 38 UK 061 plakalı hafif ticari araç, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.D'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İncelemede, S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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