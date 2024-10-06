Başkan Büyükkılıç'tan Talas Belediyesine ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan ile Talas Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.
Büyükkılıç, ziyarette kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunarak, misafirperverliğinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.