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        KAYMEK'in aşçılık kursuna katılanlar istihdam imkanı buldu

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği aşçı çırağı kursu, kursiyerlere hem yeni beceriler kazandırdı hem de istihdam imkanı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:57
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        KAYMEK'in aşçılık kursuna katılanlar istihdam imkanı buldu
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        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği aşçı çırağı kursu, kursiyerlere hem yeni beceriler kazandırdı hem de istihdam imkanı sundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşçı çırağı kursu kursiyerlerin iş hayatında yer almalarına katkıda bulundu.

        İş bulan kursiyerler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Kursiyerlerden Fatih Aykut, KAYMEK'ten aldığı belge ile Hacılar Belediyesinde aşçı olarak çalıştığını, eğitim sayesinde planlama, ön hazırlama gibi birçok teknik özellikleri öğrendiğini belirtti.

        Hacılar Belediyesinde aşçılık yapan İlyas Dağlı da kursta edindiği bilgilerle dünya mutfağının tekniklerini öğrendiğini kaydetti.

        Kurs alan Fikret Çapaş ise diyet yemek hizmeti verdiklerini, mutfakla ilgili kendisini daha çok geliştirmesi gerektiği için KAYMEK'in ücretsiz olarak açtığı aşçılık kursuna katıldığını, menü hazırlama, porsiyonlama, gıda, hijyen konularında bilgisinin daha da arttığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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