KAYMEK'in aşçılık kursuna katılanlar istihdam imkanı buldu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği aşçı çırağı kursu, kursiyerlere hem yeni beceriler kazandırdı hem de istihdam imkanı sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşçı çırağı kursu kursiyerlerin iş hayatında yer almalarına katkıda bulundu.

İş bulan kursiyerler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kursiyerlerden Fatih Aykut, KAYMEK'ten aldığı belge ile Hacılar Belediyesinde aşçı olarak çalıştığını, eğitim sayesinde planlama, ön hazırlama gibi birçok teknik özellikleri öğrendiğini belirtti.