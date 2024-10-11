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        Kocasinan'da naylon çadırlı gecekondular modern konutlara dönüşüyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilçenin yeni çehresinin şekillenmeye başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:06
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        Kocasinan'da naylon çadırlı gecekondular modern konutlara dönüşüyor
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilçenin yeni çehresinin şekillenmeye başladığını belirtti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından Ahievran Mahallesi'ndeki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

        Mahallede hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "En önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan olan Ahievran Mahallesi'nde dönüşüm çalışmalarımız devam ederken bir yandan da çevre düzenleme ve diğer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahievran Mahallemizde vatandaşların yüzlerini güldürecek, hayatlarına renk katacak ve çevreyi güzelleştirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yapılan her hizmetin hemşehrilerine hayırlı olmasını dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün hemşehrilerimizin kendince yaşam içerisinde bir karşılık bulabileceği park, sosyal donatılar, yollar, tesisler gibi gündelik yaşam içerinde ihtiyaç duyulan her şeyi, teker teker inşa ediyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok ciddi mesafeler kat ettik. Bundan sonra proje ve hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz."

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