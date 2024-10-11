Kocasinan'da naylon çadırlı gecekondular modern konutlara dönüşüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilçenin yeni çehresinin şekillenmeye başladığını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından Ahievran Mahallesi'ndeki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Mahallede hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "En önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan olan Ahievran Mahallesi'nde dönüşüm çalışmalarımız devam ederken bir yandan da çevre düzenleme ve diğer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahievran Mahallemizde vatandaşların yüzlerini güldürecek, hayatlarına renk katacak ve çevreyi güzelleştirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.