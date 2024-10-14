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        Kayseri'de bisiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:21
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        Kayseri'de bisiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki farklı adresten bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler T.A. (30) ile İ.İ'yi (28) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılardan İ.İ'nin "hırsızlık suçundan" 5 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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