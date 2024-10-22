Bünyan'a 10 milyon 600 liralık kanalizasyon yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde insan ve çevre sağlığını korumak için 10 milyon 600 bin lira maliyetle kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin tamamında sorunsuz bir altyapı hedefiyle gece gündüz demeden KASKİ'nin aralıksız çalıştığını belirtti.

Nokta atışı yaparak hem bütçeyi daha verimli kullandıklarını hem de vatandaşlara faydalı olduklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti: