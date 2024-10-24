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        Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu madde gizleyen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:56
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        Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu madde gizleyen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği belirlenen yabancı uyruklu F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Gülük Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda şüpheli F.M. yakalandı.

        Şüphelinin kaldığı odada ve eşyalarında yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1005 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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