Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin kaldığı odada ve eşyalarında yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1005 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği belirlenen yabancı uyruklu F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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