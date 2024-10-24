Melikgazi Belediyesi ihaleyle 30 daire sattı

Melikgazi Belediyesi, ilçede yer alan 30 daireyi açık teklif usulü ihaleyle sattı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerinde bulunan 30 dairenin açık teklif usulüyle satışı için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ihale düzenlendi.

Vatandaşlar bu sayede yüzde 25 peşinat, 36 ay vade imkanı ve peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajlarıyla ev sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları kolay ödeme seçenekleriyle faizsiz ev sahibi yaptıklarını bildirdi.