Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasretine Hatayspor maçıyla son vermek istiyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig'de 12 haftadır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yeneceklerine inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasretine Hatayspor maçıyla son vermek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig'de 12 haftadır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yeneceklerine inandıklarını söyledi.

        Son olarak geçen sezonun 34. haftasında teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği 12 maçın 5'inde puan alamazken 7'sinde de rakipleriyle yenişemedi.

        Kayserispor, bu periyotta kalesinde 24 gol gördü, 13 kez de rakip ağları havalandırdı.

        Sinan Kaloğlu ile ligde iki maça çıkan sarı-kırmızılı ekip deplasmanda RAMS Başakşehir'le 1-1, Gaziantep FK ile de evinde 2-2 berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendol Süper Lig'in 10. haftasında ligin alt sıralarındaki rakibi Atakaş Hatayspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep FK maçında iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.

        Oyuncuların, karşılaşma öncesi çalıştıklarını sahaya yansıttığını vurgulayan Kaloğlu, "Planladığımız gibi oyuna baskılı başladık. Baskıyı kurduğumuz ilk bölümde neticeye ulaşamadık. Burada bir gol bulmuş olsaydık maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncularım çok büyük bir efor sarf etti. Devrenin neredeyse tamamında baskı kurduk. Bu mücadeleyle galip gelmemiz gerekiyordu ancak en azından rakibimize yenilmedik." diye konuştu.

        Kaloğlu, iletişime önem veren bir antrenör olduğunu ve göreve geldiği günden itibaren oyuncularla birebir görüşme yaptığını anlattı.

        - "Güçlü bir rakip bizi bekliyor"

        Takımı yakından tanımaya başladığını vurgulayan Kaloğlu, şöyle devam etti:

        "Ne kadar dışardan takip etsek de işin içine girince her şey çok daha farklı oluyor. Oyuncuların hepsini yakından tanımaya çalışıyorum, karakterlerini görüyorum. Ona göre bir strateji belirlemeye çalışıyorum. Mane ve Cardoso takım için de benim için de çok önemli iki oyuncu. Maçtan önce de her oyuncuyla olduğu gibi onlarla da görüşmem oldu. Maçtaki performansları da beni çok mutlu etti ama her zaman daha iyisi var. Hep daha iyisini yapmak için çalışacağız. Hatayspor zaman zaman çok güçlü bir oyun sergiliyor. Takım kalitesi yüksek, iyi oyunculara sahip bir ekibe karşı oynayacağız. Ligde çıktıkları son Sivasspor karşılaşmasını izledik. Aslında o maçı da kazanabilirlerdi. Güçlü bir rakip bizi bekliyor. Onların da galibiyete ihtiyacı var bizim de ihtiyacımız var. Biz kazanmaya gidiyoruz. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. İnşallah galip gelen taraf biz olacağız."

        Kayserispor'un uzun zamandır 3 puana hasret olduğunu ve bunun bilinciyle maçlara hazırlandıklarına dikkati çeken Kaloğlu, "Milli aradan önce önümüzde 3 lig bir de Türkiye Kupası maçı var. Biz bunların tamamını kazanmak istiyoruz. Bu maçların hepsine talibiz. Gaziantep FK maçındaki arzumuzu her maçta sahaya yansıtabilirsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle savunma oyuncularının üst üste gelen sakatlıkları bizi zor duruma düşürüyor. Biz değişik mevkilerde oynayan oyuncuları stoper oynatmak zorunda kalıyoruz. Ama her şeye rağmen 11 kişiyle sahaya çıkıyoruz. Bu oyuncu grubuyla maçların hepsine talibiz. Her maçı kazanmak için stratejik çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy

        Benzer Haberler

        Millet bahçesinin salıncakları, liselilerden
        Millet bahçesinin salıncakları, liselilerden
        Sarıoğlan'da öğrenciler TUSAŞ şehitlerini
        Sarıoğlan'da öğrenciler TUSAŞ şehitlerini
        Kayseri'de Tohumluk Vakfı desteği ile bilişim ve müzik sınıfları açıldı
        Kayseri'de Tohumluk Vakfı desteği ile bilişim ve müzik sınıfları açıldı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çeken zanlı yakalandı
        Kayseri'de ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çeken zanlı yakalandı
        ATM'de unutulan kartla 10 bin TL çeken şüpheli yakalandı
        ATM'de unutulan kartla 10 bin TL çeken şüpheli yakalandı