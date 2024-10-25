Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 38 TZ 868 plakalı otomobil, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı Mekke Sokak kavşağında, B.E. yönetimindeki 38 HS 578 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 38 TZ 868 plakalı otomobilde bulunan S.S. (47), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile A.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.