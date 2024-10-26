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        Palas Spor, Başakpınar Spor'u 5-1 yendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 18 yaş altı futbol karşılaşmasında Palas Spor, Başakpınar Spor'u 5-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:08
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        Palas Spor, Başakpınar Spor'u 5-1 yendi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 18 yaş altı futbol karşılaşmasında Palas Spor, Başakpınar Spor'u 5-1 yendi.

        Sarıoğlan Stadı'ndaki karşılaşmada Palas 18 yaş altı takımı, Başakpınar ile mücadele etti.

        Maçta Palaslı futbolcular, rakibini 5-1'lik skorla yenerek sahadan galip ayrıldı.

        Palas Spor'un genç taraftarları, maç boyunca takımlarına destek verdi.

        Maç öncesi, futbol kursuna katılan 11-12 yaş grubundaki öğrenciler 30 dakikalık maç yaparak sahada keyifli anlar yaşadı.

        Genç yeteneklerin gösterdiği performans, izleyicilerden alkış topladı.

        Futbol kursu öğretmeni Furkan Samioğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, amaçlarının gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

        Palas Spor Başkanı Sait Özer ise gençlere sağlanan bu spor imkanlarının önemini vurguladı.

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