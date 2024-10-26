Palas Spor, Başakpınar Spor'u 5-1 yendi

Palas Spor Başkanı Sait Özer ise gençlere sağlanan bu spor imkanlarının önemini vurguladı.

Futbol kursu öğretmeni Furkan Samioğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, amaçlarının gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Sarıoğlan Stadı'ndaki karşılaşmada Palas 18 yaş altı takımı, Başakpınar ile mücadele etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.