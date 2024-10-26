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        Kayserispor 12 maç sonra kazandı

        Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:53
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        Kayserispor 12 maç sonra kazandı
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        Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

        Son olarak geçen sezonun 34. haftasında teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.

        Burak Yılmaz'ın görevinden ayrılmasından sonra takımın başına geçen genç teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde 2 hafta berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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