Kayserispor 12 maç sonra kazandı
Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.
Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.
Son olarak geçen sezonun 34. haftasında teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.
Burak Yılmaz'ın görevinden ayrılmasından sonra takımın başına geçen genç teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde 2 hafta berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı.
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