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        Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:54
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        Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan M.Ö'yü (23) yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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