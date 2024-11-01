Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan M.Ö'yü (23) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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