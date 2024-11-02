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        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı'dan spor okulu öğrencilerine ziyaret

        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:03
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        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı'dan spor okulu öğrencilerine ziyaret
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        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedebağı, öğrenci ve antrenörleriyle sohbet etti.

        Tekvando gösterisini izleyen Dedebağı, öğrenci ve antrenöre spor ayakkabısı ile jandarma amblemli anahtarlık hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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