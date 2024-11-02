İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı'dan spor okulu öğrencilerine ziyaret
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedebağı, öğrenci ve antrenörleriyle sohbet etti.
Tekvando gösterisini izleyen Dedebağı, öğrenci ve antrenöre spor ayakkabısı ile jandarma amblemli anahtarlık hediye etti.
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