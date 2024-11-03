Büyükşehir Belediyesinin arılı kovan desteği arıcıları memnun etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla dağıtılan arılı kovanlar arıcıları memnun etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki 16 ilçeyi kapsayan arılı kovan dağıtımından yararlanan arıcılar, bal hasadını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, üretim şehri Kayseri’de üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.