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        62 yaşındaki okçu hedefi 12'den vuruyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Eskişehir'de yaşayan Ercan Kara, emekli olduktan sonra başladığı okçuluğu 62 yaşında profesyonel olarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:13
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        62 yaşındaki okçu hedefi 12'den vuruyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Eskişehir'de yaşayan Ercan Kara, emekli olduktan sonra başladığı okçuluğu 62 yaşında profesyonel olarak sürdürüyor.

        Küçükken ağaçlardan ok ve yay yapan Ercan Kara, çocuklukta okçuluğa duyduğu ilgisini emekli olduktan sonra profesyonel olarak gerçekleştirme imkanı buldu.

        Yaklaşık 5 yıldır profesyonel okçuluk yapan Kara, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen birçok şampiyonaya katıldı.

        Bu şampiyonalarda çeşitli dereceler elde eden Kara, kendi yaş aralığında sayılı okçular arasında yer alıyor.

        Ercan Kara, AA muhabirine, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası'na katılmak için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşadığını ve emekli olmadan önce çeşitli firmalarda yönetici olarak görev aldığını anlatan Kara, okçuluğun çocukluk tutkusu olduğunu vurguladı.

        Okçuluğu yaklaşık 45 yıldır amatör olarak yaptığını anlatan Kara, okçuluk sporunun Türk tarihinde hem milli hem de dini değerler arasında yer aldığını belirtti.

        - Emekliliğin ardından profesyonel oldu

        Emekli olduktan sonra profesyonel şekilde okçuluğa başladığını anlatan Kara, ikinci kademe antrenörlük belgesini de aldığını ve Yeni Osmanlılar Evlad-ı Ecdad Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Başkanlığını da yaptığını dile getirdi.

        Okçuluğun öneminden bahseden Kara, "Bizim gibi yaşını doldurmuş insanlar için bulunmaz bir nimet. İmkanım dahilinde Türkiye'deki yarışmalara dahil olmaya çalışıyorum." dedi.

        Elde ettiği derecelerle ilgili bilgi veren Kara, "Geçen sene Erzincan'da düzenlenen 50 yaş üzerindeki yarışmada Türkiye şampiyonluğu nasip oldu. Bu sene Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikinciliği aldım. Toplum, kimliğinden uzaklaşmaya başladı. Gençlerimizin ve insanlarımızın çok rahat yapabileceği bir spor. Bu sporu yaşım el verdiği müddetçe yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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