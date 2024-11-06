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        Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:21
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        Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık İ.T. önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti. Bir yıl önce köylüsü maktulün bulduğu bir inşaatta birlikte çalıştıklarını ancak 8 günlük yevmiyesini alamadığı için aralarının bozulduğunu söyledi.

        Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık, şöyle konuştu:

        "Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca, konuşmak için yanına vardım. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup araçtan dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip elindeki bıçağı sallamaya başladı. Başımdan yaraladı. Yerden alıp attığı taş da yüzümü sıyırdı. Yüzüm kan içinde kaldı. İnşaatta yemek yapımında kullanmak için cebimde bıçak taşıyordum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum. Çevredekiler araya girdi. Bıçağı polise verdim. Pişmanım."

        Maktulün eşi Z.K. ise sanığı tanımadığını, olayı oğlundan öğrendiğini belirterek, "Sanık, eşime 'işim yok' deyince eşim de yardımcı olmak için çalıştığı inşaata götürüyor. O da bunu yapıyor. Eşim hastaydı. Engelli çocuğum da var. Sanıktan şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunma için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te İ.T. ile H.K. arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan H.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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