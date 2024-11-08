YÖK Başkanı Erol Özvar Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Özvar da ticaretin geliştiği bir şehirde üniversiteler ile işletmelerin birlikte çalışmasının önemine değindi.

Büyükkılıç, Özvar'ı başkanlık girişinde çiçekle karşılarken Özvar'a, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da eşlik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özvar, Büyükkılıç'la makamında görüştü.

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