Kocasinan Belediyesi 102 yaşındaki Fatma nineye evde bakım hizmeti veriyor

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yatağa bağlı 102 yaşındaki Fatma Bolat'a evde bakım hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi" kapsamında çok sayıda vatandaşa evde bakım hizmeti sunuluyor.

Bu hizmeti alan 102 yaşındaki Fatma Bolat, Kocasinan Belediyesinin sağladığı evde bakım ve yemek hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolat'ın torunu Serhat Bolat ise "Arkadaşlarımız çok özenli ve itinalı bir şekilde babaannemi yıkıyor, daha önce kendi imkanlarımızla yapıyorduk ama birçok problem yaşıyorduk. Banyoya götürmek, banyo sırasında kayma ve düşme riski vardı. Şimdi ise çok daha güvenli ve özenli bir şekilde yıkanıyor. Hem belediyemize hem de ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.