Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 6 olayla ilgili operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 20 litre kaçak alkol, 9 tarihi eser ve 14 bin 120 makaron ele geçirildi.
Ayrıca, aranan 19 kişi de yakalandı.
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