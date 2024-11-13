Ali Dağı'nın zirvesine 1111 fidan dikildi

Talas Belediyesi tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında ilçenin simgelerinden Ali Dağı'nın zirvesinde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin rakımlı, üç tepeden oluşan Ali Dağı'nın batı kısmındaki zirvesinde gerçekleştirilen programda karaçam, meşe, sedir ve badem fidanları dikildi.