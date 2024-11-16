Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

        Şehir Mezarlığındaki ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve asbaşkanı Nurettin Açıkalın katıldı.

        Ali Çamlı'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette dualar edildi.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Hacıosmanoğlu, Recep Mamur ile aynı dönem başkanlık yaptıklarını ve dost olduklarını belirterek, "Hatta o zamanlar aramızda geçmeyen bir konuyu geçmiş gibi lanse ettiler. Bir ay sonra burada maça geldik. Kayseri ile Trabzon her zaman kardeş şehir zaten. Kendisi yeni çiftlik evi yapmıştı, 'Başkanım, millete nazire olsun diye ilk açılışını seninle yapalım.' demişti, yemek vermişti. Kayseri'ye gelince de Ali başkanımla beraber ziyaret edelim, duamızı okuyalım, yad edelim istedik. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

        A Milli Takım'ın dün kentte coşkuyla karşılandığını belirten Hacıosmanoğlu, "Kayseri halkına ve organizasyonu yapanlara teşekkür ediyoruz. Herhalde futbolcularımız da otobüsün önündeki o atların ihtişamını görüp sahada benzer performans sergiler ve buradan Karadağ'a turistik seyahate gideriz." ifadelerini kullandı.

        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da Hacıosmanoğlu'nun vefalı biri olduğunu dile getirdi.

        Eski başkanları Recep Mamur'un mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Çamlı, "Ben kendisinden çok şey öğrendim. Kayserispor'u yönetmeyi de ondan öğrendim. Güzel bir insandı. Şahsım ve yönetimim adına ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        A Milli Takım'ın kentte büyük bir coşkuyla karşılandığını aktaran Çamlı, "Göğsü kabarmayan insan kalmamıştır. Valiliğin, emniyetimizin ve büyükşehir belediyemizin organizasyonu için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi

        Benzer Haberler

        TFF Başkanı Hacıosmanloğlu'ndan, Recep Mamur'un kabrine ziyaret
        TFF Başkanı Hacıosmanloğlu'ndan, Recep Mamur'un kabrine ziyaret
        Türkiye-Galler maçına doğru
        Türkiye-Galler maçına doğru
        Türkiye-Galler maçına doğru
        Türkiye-Galler maçına doğru
        A Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
        A Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
        Melikgazi'nin "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesinde sona gelindi
        Melikgazi'nin "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesinde sona gelindi
        Türkiye-Galler maçına doğru
        Türkiye-Galler maçına doğru