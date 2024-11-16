TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayserispor'u ziyaret etti

TFF heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.

Milli maç hazırlıkları ve misafirperverlikten dolayı Çamlı'ya teşekkür eden Hacıosmanoğlu, kendisine milli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

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