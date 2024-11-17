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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:50
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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
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        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift yapan sürücü mahalleyi rahatsız etti" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

        Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 32 bin 233 lira ceza kesti, araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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