Kayseri'de abart egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası

Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 6 bin 439 lira ceza kesti, araç trafikten men edildi.

Polis ekipleri, kent merkezinde çevreyi rahatsız eden sürücüyü tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Güllübahçe ve çevresinde sabah saatlerinde abartı egzoz kullanan sürücü mahalle sakinlerini rahatsız etti" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

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