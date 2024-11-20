Büyükşehir Belediyesinden Pınarbaşı ilçesine 6 yılda 1 milyar lirayı aşan yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 6 yılda 1 milyar lirayı aşan yatırımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son süreçte Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın gayretleri ile doğal gaz konforuna kavuşan Pınarbaşı ilçesi yaklaşık 6 yılda önemli yatırım ve hizmetlerle buluştu.

Kırsal hizmetler 249 milyon lira, fen işleri 50 milyon lira, KASKİ 280 milyon lira su ve altyapı, park bahçeler 15,4 milyon lira, tarımsal hizmetler 35,5 milyon lira, etüt projeler 14 milyon lira, Ulaşım AŞ 3 milyon lira, sosyal hizmetler 500 bin lira, KCETAŞ 242 milyon lira elektrik, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise 1,8 milyon lira yatırım yaptı.